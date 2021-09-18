ارتفاع طفيف على الحرارة السبت

الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً، السبت ، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .
ليـــــــلاً:
في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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