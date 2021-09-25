ارتفاع طفيف على الحرارة السبت

الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً، السبت ، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء تكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.