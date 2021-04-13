ارتفاع طفيف على الحرارة

الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً، الثلاثاء ، مع بقائها أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خلال ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

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ليــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .