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الخميس، 09-06-2022 06:13 ص

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الخميس

البلد


الوكيل الإخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلاتها العامة، الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــلاً:  الأجواء معتدلة الحرارة في كافة المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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