ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الخميس

الوكيل الإخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلاتها العامة، الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في كافة المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.