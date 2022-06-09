ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الخميس

الوكيل الإخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلاتها العامة، الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في كافة المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.