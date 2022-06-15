ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتسجل ضمن معدلاتها العامة، مع بقاء الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ليــــــــلاً: الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
خليج العقبة:
الأجواء حارة نسبياً نهاراً، ومعتدلة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.