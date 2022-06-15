الأربعاء 15-06-2022
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الأربعاء، 15-06-2022 06:13 ص

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

البلد


الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتسجل ضمن معدلاتها العامة، مع بقاء الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية  معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــلاً:  الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

خليج العقبة:
الأجواء حارة نسبياً نهاراً، ومعتدلة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


 




 

 


 

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