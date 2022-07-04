ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.