الخميس 10-11-2022
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ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

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الخميس، 10-11-2022 06:16 ص

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

الأردن نهار


الوكيل الاخباري - سيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

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ليـــــــــلاً:  الأجواء باردة في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء معتدلة الحرارة نهارا ولطيفة ليلا، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح  شمالية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
-خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من مناطق البادية.


 




 

 


 

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