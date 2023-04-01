السبت 01-04-2023
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السبت، 01-04-2023 08:45 ص

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

جو


الوكيل الاخباري - يطرأ اليوم السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها أقل من المعدلات الاعتيادية، وتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومائلة للدفء قليلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين، وتسود أجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويستمر الارتفاع على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من المعدلات الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات، وتكون الأجواء دافئة نسبيا في أغلب مناطق المملكة وأكثر دفئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 4، وفي مرتفعات الشراة 13 - 5، وفي مناطق البادية 18 - 8، وفي مناطق السهول 16 - 9، وفي الأغوار الشمالية 23 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 24 - 14، وفي خليج العقبة 26 - 16 درجة مئوية.


 




 

 


 

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