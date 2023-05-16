ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة ، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليلاً: الاجواء معتدلة الحرارة بوجه عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة ووفق دائرة الأرصاد الجوية.



التحذيرات ليوم الثلاثاء:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



أما يوم الأربعاء نهاراً: تبقى الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في شرق المملكة.



التحذيرات ليوم الاربعاء:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.