ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في المملكة

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليــــــــلاً:الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.