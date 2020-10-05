ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الإثنين، لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، أجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان



ليـــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



