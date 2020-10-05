الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

وفيات الإثنين 5/10/2020

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

بدء سريان قرار حظر التجول في عين الباشا

كندا: 19 وفاة و 1645 إصابة جديدة بكورونا

ارادة ملكية بتعيين عاطف الخرابشة رئيسا لجامعة الحسين بن طلال

تعميم من وزير الصحة

تركيا: 57 وفاة و 1429 إصابة جديدة بكورونا

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين

الجزائر: 4 وفيات و141 إصابة جديدة بكورونا

المغرب: 37 وفاة و2044 إصابة جديدة بكورونا




الإثنين، 05-10-2020 06:44 ص

حول معدلاتها

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

خم
ارتفاع على درجات الحرارة


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الإثنين، لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، أجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان
 

ليـــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920203005449841012638

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين

9202020212842437286821

كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة

ح

أجواء معتدلة الحرارة

320205131624650050658

الارصاد تنشر تفاصيل طقس اليوم وتحذر

خ

أجواء خريفيـــة اليوم

8defc355-e3a6-47c5-8507-5f130a04804d

تفاصيل الحالة الجوية اليوم

أخبار متعلقة
920203005449841012638

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين

و

انخفاض على درجات الحرارة

مطؤ

كتلة حارة وفرصـــة لأمطـار خفيفة اليوم

جح

الحــرارة أعـلى من معدلاتها بـ8 درجات

ر

فرصة لسقوط الأمطار اليوم

ام

فرصة لسقوط الأمطار غدا