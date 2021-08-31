الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية، حارة نسبياً في السهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وبحسب دائرة الأرصاد تكون الأجواء ليلا معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت الأرصاد من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والعقبة.