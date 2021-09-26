ارتفاع على الحرارة الأحد

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الأحد لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في مناطق السهول والبادية، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم المتوسطة في جنوب المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.