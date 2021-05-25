ارتفاع على الحرارة الثلاثاء

الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة ، الثلاثاء، لتسجّل حول معدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وتكون الأجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة ،وتميل للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية ، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.