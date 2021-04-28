ارتفاع على الحرارة

الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة، الأربعاء ، لتسجّل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء مائلة للبرودة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.