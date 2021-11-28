ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الأحد

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة،لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي(6- 8) درجات مئوية، الأجواء دافئة بوجه عام في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

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ليـــــــلاً:الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق،ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار تواجد بعض الغيوم العالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء دافئة نهاراً، ولطيفة الحرارة ليلاً،مع ظهور بعض الغيوم العالية،والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.