الأحد 28-11-2021
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الأحد، 28-11-2021 06:58 ص

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الأحد

الخريف 2


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة،لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي(6- 8) درجات مئوية، الأجواء دافئة بوجه عام في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

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ليـــــــلاً:الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق،ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار تواجد بعض الغيوم العالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء دافئة نهاراً، ولطيفة الحرارة ليلاً،مع ظهور بعض الغيوم العالية،والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


 




 

 


 

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