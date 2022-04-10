الأحد 10-04-2022
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الأحد، 10-04-2022 07:11 ص

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الأحد

شوارع 4


الوكيل الإخباري - ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (8) درجات مئوية؛ الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليــــــــــــــلاً:
الأجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نسبيا نهارا، ولطيفة الحرارة ليلا ، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية .


 




 

 


 

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