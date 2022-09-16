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الجمعة، 16-09-2022 09:16 ص

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الجمعة

عمان


الوكيل الاخباري - يطرأ الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتسود أجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح ما بين شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان ما بين 33 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 31 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 18، وفي مرتفعات الشراة 30 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 21، وفي مناطق السهول 33 - 22، وفي الأغوار الشمالية 38 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 29، وفي البحر الميت 39 - 27، وفي خليج العقبة 38 - 28 درجة مئوية.


ويطرأ السبت، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.


وتبقى الأجواء الأحد، حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة جنوبي الأردن، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويطرأ الاثنين، انخفاض على درجات الحرارة، لتسود أجواء معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبيا في البادية والأغوار والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة جنوبي المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


 




 

 


 

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