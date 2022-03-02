الأربعاء 02-03-2022
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 02-03-2022 06:05 ص

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم

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الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، بحيث تسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-8) درجات مئوية، الأجواء دافئة بوجه عام، وتغطي السماء كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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ليلاً: أجواء باردة نسبياً  في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. 


خليج العقبة:

الأجواء دافئةنهاراً، و باردة نسبياًليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية  معتدلة السرعة تنشط أحياناً،والبحر متوسط ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.



 




 

 


 

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