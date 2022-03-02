ارتفاع على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، بحيث تسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-8) درجات مئوية، الأجواء دافئة بوجه عام، وتغطي السماء كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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ليلاً: أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء دافئةنهاراً، و باردة نسبياًليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحياناً،والبحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.



