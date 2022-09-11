ارتفاع قليل على درجات الحرارة الاحد

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل؛ حيث تسود أجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.ليـــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.خليج العقبة:الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.