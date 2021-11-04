ارتفاع قليل على درجات الحرارة الخميس

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة الحرارة أثناء النهار في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة خلال ساعات الصباح، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

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ليــــــلاً:الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة، متغيرة الاتجاه.

خليج العقبة:



الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، ولطيفة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.

- احتمال تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في مناطق البادية.