السبت 26-03-2022
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السبت، 26-03-2022 06:14 ص

ارتفاع قليل على درجات الحرارة السبت

عمان2


الوكيل الإخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط  أحياناً.

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ليــــــلاً:أجواء باردة جدا في اغلب المناطق وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة،ومع ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع ويحدث الانجماد خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء لطيفة الحرارة نهاراًوباردة نسبياً، والرياح شمالية معتدلة السرعة ،والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب خاصة  فوق المرتفعات الجبلية.


- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح وساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية.


 




 

 


 

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