الثلاثاء 23-11-2021
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الثلاثاء، 23-11-2021 07:03 ص

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

خريف


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية ارتفاع قليل على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال العالية و لطيفة في مناطق البادية والسهول ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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ليـــــــلاً:أجواء باردة في أغلب المناطق،ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.
خليج العقبة:أجواء معتدلة الحرارة نهاراً، ولطيفة ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر  تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


 




 

 


 

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