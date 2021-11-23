ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية ارتفاع قليل على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال العالية و لطيفة في مناطق البادية والسهول ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان



ليـــــــلاً:أجواء باردة في أغلب المناطق،ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

خليج العقبة:أجواء معتدلة الحرارة نهاراً، ولطيفة ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.