الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

وفيات الثلاثاء 25-1-2022

بحث سبل زيادة وتعزيز الاستثمارات الصينية في العقبة

خاصية جديدة في تويتر للتغريد مع المقربين فقط

22 أصابة بضيق تنفس اثر الاستخدام الخاطئ للمدافئ

كوريا الجنوبية تسجل أعلى رقم بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

بوينغ تدخل سوق التاكسي الطائر باستثمار 450 مليون دولار

الحكومة: سوف نتخذ القرار المناسب بخصوص الدوام خلال المنخفض

أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد هبوط لامس 2%

ارتفاع الباذنجان والخيار.. تعرّف على أسعار الخضار اليوم

3 اصابات بحادث تصادم على إشارات صويلح

الثلاثاء، 25-01-2022 05:57 ص

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

طقس ٢


الوكيل الإخباري -  يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء مستقرة وباردة جداً في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


ليلاً:   الأجواء شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة ويتشكل في ساعات الليل المتأخرة  الصقيع والانجماد في العديد من المناطق، الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة .


خليج العقبة:
   الأجواء باردة نسبياً نهاراً، وباردة ليلاً مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعةً تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح في العديد من المناطق.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ثلوج ٢

الأرصاد: منخفض قطبي وثلوج على ارتفاع 800 متر غدا

120221361752183496325

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

f

بشرى سارة لأهالي الزرقاء بشأن الثلوج القادمة للمملكة

ffffff

تعرف على أماكن تساقط وسماكة الثلوج القادمة الى الاردن - اسماء

120221622649185632533

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

ثلوج 3

تفاصيل المنخفض القطبي الثلجي يوم الاربعاء

أخبار متعلقة
120221661524114480932

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

fff

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

مطر ٣

الأرصاد تحذر من خطر تشكل الصقيع والانجماد خلال ساعات الصباح

alwakeel (6)

ارتفاع قليل على درجات الحرارة الخميس

شجرة

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بقليل اليوم

0L5A1504

أجواء باردة في مختلف مناطق المملكة