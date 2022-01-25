ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء مستقرة وباردة جداً في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.ليلاً: الأجواء شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة ويتشكل في ساعات الليل المتأخرة الصقيع والانجماد في العديد من المناطق، الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة .خليج العقبة:الأجواء باردة نسبياً نهاراً، وباردة ليلاً مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعةً تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.التحذيرات:- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح في العديد من المناطق.- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.