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الأحد، 08-05-2022 06:06 ص

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

عمان 1


الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً مع بقائها اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، الأجواء ربيعية لطيفة في المرتفعات الجبلية، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليـــــــــــلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .


خليج العقبة:
الأجواء دافئة نهاراً ولطيفة الحرارة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


 




 

 


 

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