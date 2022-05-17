ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليــــــــــلاً: الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية و لطيفة في باقي المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:



الأجواء حارة نسبياً نهاراً، ولطيفة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في بعض مناطق البادية.