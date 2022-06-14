الوكيل الإخباري

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- يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.وتسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان 30 درجة مئوية، فيما تصل درجات الحرارة الصغرى 18 درجة مئوية.أما يوم غد الأربعاء، فيطرأ ارتفاع قليل آخر على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.