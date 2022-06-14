الثلاثاء 14-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأردن بالمرتبة 47 عالميا في إصابات كورونا

حملة طارئة لتجنب كارثة ناقلة "صافر" النفطية

وقف ضخ المياه عن مناطق بالمفرق - أسماء

العمل تنفذ ورش عمل توعوية حول الأدلة الإرشادية بإدارة المخاطر

سقوط مواطن من مركبة خلال موكب افراح في دير علا

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

العالم على موعد مع ظاهرة "قمر الفراولة" .. فما هي هذه الظاهرة ؟

انخفاض أسعار الذهب محلياً

الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في 4 أسابيع عالمياً

الأردن يمنع عرض فيلم ديزني "لايتيير"

الثلاثاء، 14-06-2022 08:05 ص

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

0L5A1424


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وتسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان 30 درجة مئوية، فيما تصل درجات الحرارة الصغرى 18 درجة مئوية.

أما يوم غد الأربعاء، فيطرأ ارتفاع قليل آخر على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620222212132787421141

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

مطر 1

فيديو - تساقط الأمطار في إربد صباح اليوم

ابراج السادس

انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم

4202210232636863435705

الأرصاد : انخفاض ملموس على الحرارة وفرصة لتساقط الأمطار الإثنين - تحذيرات

حرارة 2

تراجع تأثير موجة الحر على المملكة اليوم الأحد

14677052746000

الأرصاد: الحرارة تتجاوز الـ 40 مئوية في العقبة غداً الأحد

أخبار متعلقة
14677052746000

الأرصاد: الحرارة تتجاوز الـ 40 مئوية في العقبة غداً الأحد

62022914330388011064

أجواء حارة بمعظم المناطق الجمعة

الأردن نهار

أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة في الأغوار اليوم

6202239610725894598

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

6202226839142473021

الأرصاد: مرتفع جوي حار السبت وعمّان تسجل 33 والعقبة 40 درجة

5202210203846702434493

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس