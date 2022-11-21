الإثنين 21-11-2022
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ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

الإثنين، 21-11-2022 06:10 ص

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

البلد


الوكيل الاخباري - يطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

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وفي ساعات الليل، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


تبقى الأجواء، الثلاثاء، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


 




 

 


 

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