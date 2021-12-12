الأحد 12-12-2021
الوكيل الاخباري

مبنى وزارة الزراعة الجديد مستأجر منتهي بالتمليك

"اليرموك" تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

توجه لتمديد إعفاءات الشقق والعقار من الرسوم والضريبة

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 66.843 اصابة

المعونة الوطنية يكشف عن توجه جديد للدعم التكميلي "تكافل"

مرشحون مدعوون للتعيين في التربية - اسماء

هكذا أنقذ رجال السير طفلاً كان يمشي لوحده داخل نفق الداخلية

وفيات الأحد 12-12-2021

لجنة الأوبئة تكشف أسباب ارتفاع الوفيات في المملكة

المناطق الحرة: إقبال جيد على شراء "الهايبرد" قبل ارتفاع الضريبة

الأحد، 12-12-2021 07:02 ص

ارتفاع قليل على درجات الحرارة في أغلب المناطق

شجرة 2


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن ارتفاع قليل على درجات الحرارة،الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

اضافة اعلان


ليـــــــــــلاً:الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء دافئة نسبيا نهاراً،  ولطيفة الحرارة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202125192147189532597

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

ثلوج

الأرصاد: لا مؤشرات لتساقط الثلوج خلال الشهر الحالي

112021272267962981336

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

12202177588201356827

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

M63A9548

راصد جوي يتوقع تساقط الثلوج في هذا الموعد

مطر4

أجواء باردة وهطول أمطار بمناطق في المملكة

أخبار متعلقة
مطر 1

أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق

1120212173111328030544

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

الخريف 2

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الأحد

مطر 3

الأرصاد : هطول زخات متفرقة من المطر

مطر 1

حالة من عدم الاستقرار الجوي في ساعات المساء

112021107547639648742

أجواء لطيفة اليوم وحالة من عدم الاستقرار الجوي يومي السبت والأحد