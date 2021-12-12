ارتفاع قليل على درجات الحرارة في أغلب المناطق

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن ارتفاع قليل على درجات الحرارة،الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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ليـــــــــــلاً:الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء دافئة نسبيا نهاراً، ولطيفة الحرارة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



