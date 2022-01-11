الثلاثاء 11-01-2022
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الثلاثاء، 11-01-2022 06:06 ص

ارتفاع قليل على درجات الحرارة في المملكة

ابراج السادس


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن المملكة تشهد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء غالبا مشمسة، و باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليـــــــــلاً:الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:


الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تتحول ظهراً الى جنوبية ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية.


 




 

 


 

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