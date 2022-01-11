ارتفاع قليل على درجات الحرارة في المملكة

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن المملكة تشهد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء غالبا مشمسة، و باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليـــــــــلاً:الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:



الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تتحول ظهراً الى جنوبية ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية.