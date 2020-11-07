السبت 07-11-2020
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السبت، 07-11-2020 07:44 ص

فرصة لسقوط الأمطار ليلا

ارتفاع قليل على درجات الحرارة

ارتفاع
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، السبت، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتــدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في الأجزاء الشرقية والشمالية من المملكة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في الاجزاء الشرقية.

 

 


 




 

 


 

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