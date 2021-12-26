الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

ترجيحات بتثبيت المحروقات محلياً لشهر كانون الثاني المقبل

952 مليون دولار التزامات البنك الدولي للأردن في 2021

مدعوون لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

95 ألف طالب يبدأون امتحانات تكميلية التوجيهي الخميس

السير: 358 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

800 طالب وطالبة يتلقون لقاح كورونا في عمان اليوم

الاحتلال يعتقل مواطنا من بيت لحم

انخفاض حالات كورونا النشطة في المملكة الى 45 ألفا و285 اصابة

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 278.34 مليون حالة

اللجنة المالية النيابية تناقش موازنات وزارات العمل والمياه والصحة

الأحد، 26-12-2021 07:08 ص

ارتفاع قليل على درجات الحرارة

الأردن نهار


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة الأحد؛ لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ حيث تسود أجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، بحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


ووفق التقرير، تكون الأجواء ليلا باردة جداً في أغلب المناطق وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


الاثنين، تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


تستمر الأجواء باردة في أغلب المناطق الثلاثاء، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
555555

عقل لـ الوكيل : منخفض جوي نهاية الأسبوع وهذه فرص تساقط الثلوج

1220211417021517126189

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

122021212149819760074

تحذير هام من الارصاد الجوية بشأن طقس السبت

12202178625102759867

الاردنيون على موعد مع الثلوج .. منخفض قطبي يقترب

0L5A1656

المملكة تحت تأثير المرتفع الجوي السيبيري اليوم

122021227213842626193

الأرصاد تحذر من الضباب والصقيع

أخبار متعلقة
0L5A1656

المملكة تحت تأثير المرتفع الجوي السيبيري اليوم

مطر 1

أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق

مطر4

زخات من المطر على بعض المناطق في المملكة

مطر 2

منخفض جوي تشهده المملكة اليوم الأربعاء

مطر6

أجواء دافئة في المملكة اليوم الإثنين

الخريف 2

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الأحد