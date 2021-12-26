الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة الأحد؛ لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ حيث تسود أجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، بحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية.

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ووفق التقرير، تكون الأجواء ليلا باردة جداً في أغلب المناطق وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



الاثنين، تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



تستمر الأجواء باردة في أغلب المناطق الثلاثاء، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

