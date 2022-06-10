ارتفاع كبير على درجات الحرارة السبت.. وتحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس

الوكيل الإخباري - كشفت إدارة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت.

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وقالت الإدارة، إن نهار السبت تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، حيث ترتفع درجات الحرارة وتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (4-6) درجات مئوية، الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اثناء النهار.

أما ليلا فتكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة وقت الظهيرة.