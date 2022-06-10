السبت 11-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ارتفاع كبير على درجات الحرارة السبت.. وتحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس

الصحة تعلن مراكز تطعيم كورونا - أسماء

وزارة المياه: الوضع المائي حرج ونعمل لتأمين المياه للمواطنين

مكافحة المخدرات: تناول حبوب منع الحمل لا يخفي أثر التعاطي

فيروس قاتل يهدد العالم.. تعرّف على مرض "الحصان الحزين"

الأردن يرفض تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس

مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.. الأردن يتوجه نحو السيارات الكهربائية

لماذا اصطحب ولي العهد الشيخ أحمد هليل في صلاة الجمعة ؟ -صورة

تراجع أسعار النفط عالميا

45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

الجمعة، 10-06-2022 11:55 م

ارتفاع كبير على درجات الحرارة السبت.. وتحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس

520221863832874950933


الوكيل الإخباري - كشفت إدارة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت.

اضافة اعلان

 

وقالت الإدارة، إن نهار السبت تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، حيث ترتفع درجات الحرارة وتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (4-6) درجات مئوية، الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اثناء النهار.

 

أما ليلا فتكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.   


وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة وقت الظهيرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62022914330388011064

أجواء حارة بمعظم المناطق الجمعة

62022663250360533728

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

4202211211350693084160

المملكة على موعد مع كتلة هوائية حارة السبت - تفاصيل

البلد

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الخميس

5202225184734219629416

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

العقبة 2

أجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة اليوم

أخبار متعلقة
62022914330388011064

أجواء حارة بمعظم المناطق الجمعة

4202211211350693084160

المملكة على موعد مع كتلة هوائية حارة السبت - تفاصيل

6202226839142473021

الأرصاد: مرتفع جوي حار السبت وعمّان تسجل 33 والعقبة 40 درجة

,_1620647411

الأردن على موعد مع ارتفاعات جديدة على الحرارة خلال الصيف الحالي

520222661430298514417

الأرصاد: أجواء حارة وجافة والحرارة تتخطى الـ 35 مئوية حتى منتصف الاسبوع

520221863832874950933

الأرصاد تحذر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس اليوم