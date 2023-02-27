ارتفاع كبير على درجات الحرارة في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة



التحذيرات ليوم الاثنين:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.