ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم في المملكة

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (7-8) درجات مئوية، الاجواء حارة وجافة في كافة المناطق ،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

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ليــــــلاً: أجواء معتدلة الحرارة بوجه عام ومغبرة احيانا خاصة في مناطق البادية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً ومعتدلة الحرارة ليلاً، ومغبرة احيانا، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة خاصة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.