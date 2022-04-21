الخميس 21-04-2022
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الخميس، 21-04-2022 11:25 ص

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الجمعة

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الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية الأجواء ربيعية معتدلة بوجه عام، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليـــــــــــلاً: الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
خليج العقبة:


الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، ولطيفة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


أما غداً الجمعة 
يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة،  الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في ساعات المساء.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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