ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة اليوم بمنخفض جوي خماسيني، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (9-10) درجات مئوية، وتسود أجواء جافة ومغبرة، ودافئة بوجه عام في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية .

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وليلا تبقى الأجواء مغبرة بوجه عام، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات الليل المتأخرة .



