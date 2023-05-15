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الإثنين، 15-05-2023 06:05 ص

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم

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الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية؛ الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وفق دائرة الارصاد .

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.


أما يوم الثلاثاء  نهاراً:  يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء جافة وحارة نسبياً في أغلب المناطق، حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار على فترات خاصة في مناطق البادية. 


ليلاً: الاجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة


التحذيرات ليوم الثلاثاء:

 خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

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