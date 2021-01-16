اسبوع بارد بامتياز ودرجات حرارة متدنية وتوضيح حول فرصة تساقط الثلوج

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب في تصريح للوكيل الاخباري ان المملكة على موعد هذا الاسبوع مع الاجواء الباردة والامطار .

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وقال ال خطاب ان الحالة الجوية الاولى التي من المتوقع ان تؤثر على المملكة وتؤدي بمشيئة الله الى تساقط الامطار والبرد بغزارة ستبدأ من مساء غد الاحد وتستمر الى نهار يوم الاثنين القادم وسرعان ما تتراجع الفعالية .

واما الحالة الثانية التي من المتوقع ان تؤثر على المملكة ستبدأ من مساء يوم الثلاثاء القادم وتستمر حتى نهار يوم الاربعاء وتتميز بالانخفاض الواضح على درجات الحرارة حيث من المتوقع ان تكون ادنى من معدلها السنوي بحوالي 3-4 درجات .

اما بخصوص التساقط الثلجي خلال الاسبوع الحالي أكد ال خطاب ان ادارة الارصاد الجوية تتابع عن كثب باستمرار تغيرات الخرائط وما ينتج عنها مشيرا الى انه سيتم توضيح تفاصيل امكانية تساقط الثلوج في التحديث اللاحق للخرائط .



