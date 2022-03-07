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اسبوع قطبي بانتظار الأردنيين

الإثنين، 07-03-2022 09:42 م

اسبوع قطبي بانتظار الأردنيين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري أن المملكة على موعد مع كتلة قطبية شديدة البرودة نهاية الأسبوع الحالي تجلب الأجواء الباردة جدا والأمطار الغزيرة وحول فرص تساقط الثلوج قال عقل أن المرتفعات الجبلية العالية من المملكة مرشحة لتساقط الثلوج بمشيئة الله .

وأضاف عقل أن المملكة على موعد مع كتلة قطبية شديدة البرودة آخرى بُعيد منتصف الأسبوع القادم بمشيئة الله .

وسيتم تزويدكم بتقارير متلاحقة عبر موقع الوكيل الاخباري بأخر تطورات الكتلة القطبية المُتوقعة نهاية الأسبوع الحالي واسماء المناطق المُرشحة لاستقبال الثلوج .

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