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الأحد، 20-03-2022 06:16 ص

استمرار الأجواء الباردة الأحد

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الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة بحوالي (5) درجات مئوية؛ الأجواء باردة في أغلب المناطق،ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

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ليــــــــلاً:الأجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة ليلاً،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً،والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية. 
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.


 




 

 


 

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