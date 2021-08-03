استمرار تأثير الكتلة الحارة الثلاثاء

الوكيل الإخباري - يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على المملكة، الثلاثاء ، لذا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة حيث تسجّل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية ، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، حارة في مناطق السهول والبادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء، تسود الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.