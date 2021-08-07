السبت 07-08-2021
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السبت، 07-08-2021 07:54 ص

استمرار تأثير الكتلة الحارة على المملكة

طقس حار -(تعبيرية) (1)
توضيحية


الوكيل الإخباري - يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على المملكة؛ السبت لذا تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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كما وتسود أجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 




 

 


 

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