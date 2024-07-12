الجمعة 12-07-2024
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الجمعة، 12-07-2024 09:06 ص

استمرار تأثير الكتلة الحارة والحرارة اعلى من معدلاتها بنحو 3 درجات مئوية

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الوكيل الإخباري- يستمر اليوم الجمعة تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وحدوث الجفاف، خاصة على المرضى وكبار السن وقت الذروة، ومن عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة، داعية إلى توخي الحذر بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.




 




 

 


 

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