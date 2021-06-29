الثلاثاء 29-06-2021
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الثلاثاء، 29-06-2021 07:42 ص

الحرارة أعلى من معدلاتها

استمرار تأثير الكتلة الحارة

كتلة
توضيحية


الوكيل الإخباري - تبقى المملكة، الثلاثاء، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذ الوقت من السنة بحوالي (3-5) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق السهول والبادية، بينما تكون حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 




 

 


 

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