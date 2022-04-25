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الإثنين، 25-04-2022 07:15 ص

استمرار تأثير المنخفض الخماسيني على المملكة اليوم

غبار


الوكيل الإخباري - تستمر الأجواء غير المستقرة المغبرة في العديد من المناطق، ودافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل سقوط زخات متقطعة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة قد تكون ولفترة محدودة غزيرة في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية ويصحبها الرعد أحياناً، وفي ساعات الليل الأولى تضعف فرصة الهطولات، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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خليج العقبة:
الأجواء مغبرة، وحارة نسبياً نهاراً ومعتدلة الحرارة ليلاً مع ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناًوالبحر متوسط ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شرق المملكة وبعض مناطق الجنوب.
-خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحيانا في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.


 




 

 


 

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