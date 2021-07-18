الأحد 18-07-2021
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الأحد، 18-07-2021 07:42 ص

توالي الحرارة ارتفاعها

اشتداد تأثير الكتلة الحارة الأحد

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توضيحية


الوكيل الإخباري - يشتد تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة،الأحد ، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 




 

 


 

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