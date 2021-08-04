اشتداد تأثير الكتلة الحارة الأربعاء

الوكيل الإخباري - يشتد تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة؛ الأربعاء، لذا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتسجّل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لهذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية؛ وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.