الإثنين 19-04-2021
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الإثنين، 19-04-2021 07:56 ص

أعلى من معدلاتها بحوالي (13-14) درجة مئوية

اشتداد تأثير الكتلة الحارة على المملكة اليوم

كتلة
توضيحية


الوكيل الإخباري - يتوقع أن يشتد تأثير الكتلة الحارة على المملكة ، الإثنين ، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (13-14) درجة مئوية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وتسود أجواء حارة وجافة في معظم المناطق وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم العالية، الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

 

 

 




 

 


 

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