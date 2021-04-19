اشتداد تأثير الكتلة الحارة على المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - يتوقع أن يشتد تأثير الكتلة الحارة على المملكة ، الإثنين ، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (13-14) درجة مئوية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان



وتسود أجواء حارة وجافة في معظم المناطق وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم العالية، الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.