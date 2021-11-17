الأربعاء 17-11-2021
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الأجواء خريفية لطيفة الحرارة الأربعاء

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الأربعاء، 17-11-2021 07:01 ص

الأجواء خريفية لطيفة الحرارة الأربعاء

الأردن نهار


الوكيل الإخباري - أعلنت الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء عن تسجيل درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية، الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتحول أحياناً إلى جنوبية غربية.

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ليـــــــــلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، ولطيفة أُثناء الليل، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الفجر والصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر،والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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